憂高通膨引發升息 美股續挫陷熊市

（法新社紐約13日電） 為因應通貨膨脹持續飆高，投資人預測美國聯邦準備理事會（Fed）將大幅升息，華爾街股市今天續挫，正式走入「空頭市場」（熊市）。許多經濟學家今天預測本周會升息3碼。

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美國公布最新消費者物價數據後，引發全球股市一片殺聲；比特幣（Bitcoin）跌至18個月低點，美元升值，油價震蕩。

股票經紀服務公司AJ Bell投資主任穆德（Russ Mould）指出：「美國公布通膨數據高於預期的餘波，持續衝擊全球市場，因為這項數據澆熄聯準會可能停止升息的期望。」

華爾街股市基準標準普爾500指數今天收盤重挫3.9%至3749.53點，自1月4日的近期高點拉回幅度超過20%，定義為進入空頭格局。

法國、德國、日本和香港股市跌幅都至少2%。

美國上周公布報告指出，5月消費者物價年增8.6%，攀至40年來新高。這項數據超過原先預期，讓物價壓力已觸頂的期望破滅。

聯準會已示意計畫15日第2度升息2碼（0.5個百分點）。但外界有更多聲音預測將升息3碼。巴克萊集團表示，聯準會被要求採取更積極的動作以「加強公信力，並抵禦通膨壓力」。

SPI資產管理公司（SPI Asset Managemen）分析師殷尼斯（Stephen Innes）說：「市場現在更加思考着，聯準會大幅升息抑制通膨，之後因成長下滑而必須再降息。」

美元因具避險投資優勢受益，兌換主要貨幣都見攀升；美元兌日圓一度升至24年高點，兌印度盧比升逾78盧比歷來首見，兌英鎊升值超過1%。

由於全球市場籠罩沉重賣壓，投資人避開風險資產，比特幣跌至18個月低點，價值不到2萬3000美元。此外，加密貨幣借貸平台Celsius Network以市場環境動蕩為由暫停提款，也導致比特幣挫跌。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）

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