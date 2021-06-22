憂Google排擠廣告市場對手 歐盟展開反托拉斯調查

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（法新社布魯塞爾22日電） 歐洲聯盟關切谷歌（Google）排擠網路廣告市場的競爭對手，今天對Google 展開廣泛的反托拉斯調查。

根據聲明，這項調查將「評估Google是否偏袒自家線上展示型廣告技術服務，違反歐盟的競爭規定」。

這次調查集中在Google商業模式其中一個重要的部分，也就是廣告業務，佔Google去年營收逾8成，相當於1470億美元。

歐盟主管競爭事務的執行委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）說：「我們擔心Google讓線上廣告服務競爭對手更難以（在展示型廣告技術領域中）競爭。」

新聞集團（News Corp）、法國日報「費加洛報」（Le Figaro）和比利時羅塞爾集團（Groupe Rossel）向法國當局控告Google濫用線上廣告主導地位，近期因此遭罰2.2億歐元。

歐盟將設法評斷Google是否獨厚自家線上廣告技術AdX和Doubleclick，但也將檢視Google旗下業務的其他面向。

重要的是，這項調查也將探究Google宣布禁止Chrome瀏覽器使用第三方cookies的計畫，此舉激怒部分發行商和廣告主。

Google發言人表示，公司「將持續與歐洲聯盟執行委員會進行建設性配合，回答他們的問題，並向歐洲企業和消費者展示我們產品的好處」。

© 2021 AFP