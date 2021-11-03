應對氣候危機 美祭環保新規盼10年減排甲烷30%

（法新社華盛頓2日電） 美國總統拜登政府今天在全球氣候峰會舉行期間，宣布美國將祭出環保新規，以「大幅」降低石油與天然氣產業的甲烷排放量。

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拜登在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）出席聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26），會中有數十個國家承諾將與美國、歐洲聯盟（EU）一同在今後十年削減甲烷排放量達30%。甲烷是溫室效應最強的溫室氣體。

美國環境保護署（EPA）表示，他們提出「全面性的環保新規，以大幅降低石油和天然氣產業造成的污染」。

環保署聲明指出，這項新規目標於2023年至2035年期間減少4100萬噸的甲烷排放量，相當於減少9.2億噸的二氧化碳排放。

聲明說，這已高於美國所有客車和商用飛機在2019年的碳排總量。

削減甲烷排放量的這些規定，不僅適用於現存石油與天然氣排放源，也適用於相關產業未來建設。

新規也要求美國各州「研擬計畫以限制境內數以十萬計現存甲烷排放源」。

環保署說，預期在今年底前公布最後定案內容。

環保署長黎根（Michael Regan）表示：「在全球領導人齊聚格拉斯哥召開COP26的這個關鍵時刻，美國帶着應對氣候危機的雄心壯志回來了，並將以身作則，這點如今已很明確。」

白宮同時宣布，運輸部也將擴大研修管線相關規定，要求業者排除甲烷泄漏情況。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP