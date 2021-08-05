懲罰政府改善空污不力 法國法院祭出破紀錄罰金

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（法新社巴黎4日電） 法國最高行政法院自2017年便敦促政府採取更多行動對抗空氣污染，並威脅祭出高額罰金。由於未顯着改善，今天法院說到做到，開出破紀錄1000萬歐元罰金，並警告可能再度開罰。

法國最高行政法院今天因政府沒有將空氣污染降到可接受程度而以破紀錄金額向政府開罰。

最高行政法院向總統馬克宏（Emmanuel Macron）政府開出有史以來最高金額1000萬歐元（約新台幣3億3000萬元）罰金，並警告若當局無法快速行動對抗霧霾，則會在數月內再度重罰。

法院近來對政府的環境紀錄越來越警戒，法院表示，政府決定的措施不足以改善空氣品質，因為部分政策很可能不會實施，且措施的可能效果也未經過適當評估。

最高行政法院去年的裁決指出，政府沒有執行2017 年的法院命令，以抑制空氣污染程度，並給予政府6個月時間採取矯正性措施，否則將面臨每半年1000萬歐元罰金，直到空氣品質改善為止。

由於6個月期限到了，最高法院現在要執行它的威脅。

據信，空氣污染每年造成法國4萬人早夭。法院表示，由汽車等化石燃料燃燒所造成的二氧化氮污染，在5個都會區仍然超標 -- 巴黎（Paris）、中部里昂（Lyon）、南部馬賽-艾克斯（Marseille-Aix）、西南部土魯斯（Toulouse）和東南部格瑞諾布（Grenoble）。巴黎也因持高不墜的PM10微粒污染被法院特別點名。

法院表示，將在2022年初再次檢查空污程度，並且可能會根據結果再次開罰。

法院說，今天這筆罰金大致將由幾個反空污機構共同分享。法官裁決，其中對政府提出污染告訴的非政府組織地球之友（Friends of the Earth）將獲得10萬歐元（約新台幣330萬元）。

© 2021 AFP