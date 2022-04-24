戈貝爾關鍵一灌 爵士季後賽扳平獨行俠

（法新社鹽湖城23日電） 靠戈貝爾關鍵時刻一記空中接力灌籃，爵士今天100比99險勝，在季後賽首輪與獨行俠戰成2比2平手。

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美國職籃NBA季後賽首輪今天持續進行，西區第5種子猶他爵士在系列賽1比2落後的情況下，在主場迎戰第4種子達拉斯獨行俠。

此役兩隊一路僵持，爵士第4節在3分半鐘沒有進球後，靠密契爾（Donovan Mitchell）終場前1分27秒時的上籃，取得95比94的領先，但獨行俠頭號主將唐西奇（Luka Doncic）連進兩球，讓球隊以99比95超前。

此時密契爾切入上籃得手，加罰也進，爵士靠他的「3分打」將落後追到只剩1分。關鍵時刻，鮑爾（Dwight Powell）兩罰全部落空，成為獨行俠落敗的一大關鍵。

終場前11秒，戈貝爾（Rudy Gobert）在空中接獲密契爾的傳球，第一時間將球灌進籃框，讓爵士超前1分，在獨行俠的丁威迪（Spencer Dinwiddie）三分球出手落空後，爵士就以1分之差驚險留下勝利。

從板凳出發的克拉克森（Jordan Clarkson）此役攻下爵士全隊最高的25分，密契爾也有23分進帳，灌進關鍵一球的戈貝爾有17分、15籃板的「雙十」表現，鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）則有12分進帳。

唐西奇因左小腿拉傷缺席了3場比賽，今天歸隊為獨行俠砍下全場最高30分，並抓下10個籃板，有「雙十」的成績，近兩戰表現亮眼的布朗森（Jalen Brunson）也貢獻23分，芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）、布拉克（Reggie Bullock）、鮑爾3名先發球員都獲11分。

© 2022 AFP