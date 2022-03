成功預測太陽風存在 天體物理學泰鬥帕克逝世享耆壽94

(法新社華盛頓16日電) 美國國家航空暨太空總署(NASA)今天表示,天體物理學家帕克與世長辭,享耆壽94歲。帕克曾用數學方法成功預測「太陽風」存在,也就是從太陽向外高速放射的帶電粒子流。

帕克(Eugene Parker)被譽為有遠見的人,為太陽物理學奠定基礎。太陽物理學是研究太陽的一門學科,旨在了解太陽和其與地球及太陽系之間的相互作用,包括太空天氣,是天體物理學的分支。

NASA於2018年發射無人太空飛行器「帕克太陽探測器」(Parker Solar Probe),使他成為首位目睹以自己名字命名的探測器發射升空的科學家。

NASA署長尼爾森(Bill Nelson)在聲明中說:「聽聞這個時代最偉大的科學家和領袖之一撒手人寰,我們十分悲痛。」帕克任職數十年的芝加哥大學(University of Chicago)說,帕克是昨天逝世。

芝加哥大學物理科學組主任歐林托(Angela Olinto)說:「帕克是我們這個領域的傳奇人物,他對太陽和太陽系的看法遠遠領先於他所處的時代。」

帕克1927年6月10日生於密西根州,在密西根州立大學(Michigan State University)獲得物理學學士學位,接着在加州理工學院(Caltech)獲得博士學位,之後在猶他大學(University of Utah)任教,自1955年起任職於芝加哥大學。

他開始研究日冕的溫度,計算出這些條件應該會產生高速離開太陽表面的超音速帶電粒子流。

他的理論最初遭到科學界懷疑,甚至是嘲笑,然而在1962年,NASA太空船「水手2號」(Mariner II)在前往金星的旅程中,發現被稱為「太陽風」的帶電粒子流,證明帕克的理論正確。

帕克還提出了「毫微閃焰」(nanoflares)理論,即發生在太陽表面、促使日冕溫度升高的微小太陽耀斑。當時尚無法用已知的物理學來解釋日冕比太陽表面更熱的事實。

接下來的日子裡,帕克將研究擴展到宇宙射線、星系磁場和天體物理學的其他領域,獲獎無數,包括美國國家科學獎(National Medal of Science)、京都獎(The Kyoto Prize)、克拉福德獎(Crafoord Prize)和美國物理學會傑出研究成就獎(American Physical Society Medal for Exceptional Achievement in Research)。

NASA太陽物理部主任佛克斯(Nicola Fox)說:「所有認識帕克博士的人都知道,他是個有遠見的人。」(譯者:劉文瑜/核稿:曾依璇)

© 2022 AFP