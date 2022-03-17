成功預測太陽風存在 天體物理學泰鬥帕克逝世享耆壽94

（法新社華盛頓16日電） 美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，天體物理學家帕克與世長辭，享耆壽94歲。帕克曾用數學方法成功預測「太陽風」存在，也就是從太陽向外高速放射的帶電粒子流。

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帕克（Eugene Parker）被譽為有遠見的人，為太陽物理學奠定基礎。太陽物理學是研究太陽的一門學科，旨在了解太陽和其與地球及太陽系之間的相互作用，包括太空天氣，是天體物理學的分支。

NASA於2018年發射無人太空飛行器「帕克太陽探測器」（Parker Solar Probe），使他成為首位目睹以自己名字命名的探測器發射升空的科學家。

NASA署長尼爾森（Bill Nelson）在聲明中說：「聽聞這個時代最偉大的科學家和領袖之一撒手人寰，我們十分悲痛。」帕克任職數十年的芝加哥大學（University of Chicago）說，帕克是昨天逝世。

芝加哥大學物理科學組主任歐林托（Angela Olinto）說：「帕克是我們這個領域的傳奇人物，他對太陽和太陽系的看法遠遠領先於他所處的時代。」

帕克1927年6月10日生於密西根州，在密西根州立大學（Michigan State University）獲得物理學學士學位，接着在加州理工學院（Caltech）獲得博士學位，之後在猶他大學（University of Utah）任教，自1955年起任職於芝加哥大學。

他開始研究日冕的溫度，計算出這些條件應該會產生高速離開太陽表面的超音速帶電粒子流。

他的理論最初遭到科學界懷疑，甚至是嘲笑，然而在1962年，NASA太空船「水手2號」（Mariner II）在前往金星的旅程中，發現被稱為「太陽風」的帶電粒子流，證明帕克的理論正確。

帕克還提出了「毫微閃焰」（nanoflares）理論，即發生在太陽表面、促使日冕溫度升高的微小太陽耀斑。當時尚無法用已知的物理學來解釋日冕比太陽表面更熱的事實。

接下來的日子裡，帕克將研究擴展到宇宙射線、星系磁場和天體物理學的其他領域，獲獎無數，包括美國國家科學獎（National Medal of Science）、京都獎（The Kyoto Prize）、克拉福德獎（Crafoord Prize）和美國物理學會傑出研究成就獎（American Physical Society Medal for Exceptional Achievement in Research）。

NASA太陽物理部主任佛克斯（Nicola Fox）說：「所有認識帕克博士的人都知道，他是個有遠見的人。」（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）

© 2022 AFP