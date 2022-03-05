戰事惡化 穆迪將烏克蘭信評調降2級

（法新社華盛頓4日電） 烏克蘭遭俄羅斯入侵，且危機持續惡化，國際信用評級機構紛調降烏克蘭的債信評等，穆迪也在今天將烏克蘭的評級由B3降到Caa2。 上周惠譽國際信用評等公司（Fitch Ratings Ltd.）和標普全球評級（S&P Global Ratings）已經採取類似行動。當時穆迪投資者服務公司（Moody's Investors Service）就警告說，它可能調降烏克蘭的評等。 這些機構也都已調降俄羅斯的債信評等。穆迪表示，烏、俄兩國的評級都面臨可能進一步調降。

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穆迪在聲明中說：「由於俄羅斯對烏克蘭的軍事侵略加劇，烏克蘭的評等被調降2級，並繼續列在可能進一步調降的觀察名單。」 穆迪解釋：「烏克蘭被軍事入侵的情況加劇，可能會對償還主權債務產生影響。」 穆迪還說，儘管國際承諾提供烏克蘭大量金援，但戰爭花費龐大，金援將不足以讓烏國履行債務。 除此之外，穆迪並提到「大量的人員傷亡，以及烏克蘭的生產力受損」。 穆迪指出，到2022年1月底為止，烏克蘭政府握有275億美元的外彙存底；但它今年須償還約60億美元的外部債務，接下來10年，每年還得償還20億至60億美元債務。 國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）和世界銀行（World Bank）總裁馬爾帕斯（David Malpass）今天都分別和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）談過，並重申承諾支持這個被戰爭撕裂的國家。 世銀今天表示，他們正在準備30億美元的援助，包括立即撥出5億美元，這部分預計7日獲得董事會核准。

世銀首筆撥款是從原本的3億5000萬美元增加到5億美元。世銀還說，本月底將再撥款2億美元給烏克蘭。 烏克蘭目前積欠國際貨幣基金22億美元債務。國際貨幣基金已承諾會釋出更多緊急融資給烏克蘭，但金額尚未公布。（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）

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