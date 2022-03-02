戰事焦慮下亞股收黑 油價漲上113美元

（法新社香港2日電） 投資人愈來愈害怕烏克蘭戰爭衝擊到全球能源供應和經濟復蘇，亞洲股市今天追隨昨天挫低的歐美股市，收盤大多下跌；原油價格則漲破每桶113美元。

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股市本已因通貨膨脹飆升和央行緊縮貨幣政策而瀰漫不安氣氛；過去一周又爆發俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）揮軍侵略鄰國烏克蘭，導致全球市場陷入焦慮。

多國為結束衝突危機，對莫斯科施加一系列廣泛制裁，造成俄羅斯被孤立、經濟面臨崩潰危險。這些措施也為市場注入大量不確定性，一些金屬和穀物等重要大宗商品的供應恐出問題，價格應聲勁揚。

除了小麥價格站上14年來高點，投資人最大憂慮來自油市。他們擔心，即將上路的制裁措施，可能令全球第3大產油國俄羅斯的原油出口被切斷。

布倫特（Brent）原油價格今天站上每桶110美元，創2014年以來首見；西德州中級原油（WTI）幾小時後也漲破這個門檻，攀上2013年以來高點。亞洲交易時間午盤，布倫特油價再衝上113.02美元，WTI油價也漲到111.50美元。

美國總統拜登（Joe Biden）昨天發表國情咨文時說，美國將加入一項30國協議，合計將釋出6000萬桶儲油來緩和物價飆漲；但分析師警告，這類行動恐怕效果有限。

烏克蘭危機也令美國聯邦準備理事會（Fed）多一個頭痛問題，被迫重新思考為了平抑物價所安排的升息計畫。

美國通貨膨脹率正處於40年高點，傷害民眾荷包。外界原本普遍預期，聯準會3月會開始升息，並在今年底前最多再升息7次。但評論家如今表示，美國央行為了不傷害經濟復蘇，很可能降低言論鷹派程度。

亞洲股市前2天仍相對平靜，今天則受到歐美股市影響走跌，但賣壓相較下偏弱。東京股市收盤下跌1.7%，香港股市挫低1.8%，上海股市小跌0.1%，新加坡、台北、威靈頓、曼谷、雅加達和馬尼拉股市也都收黑。

不過，雪梨和首爾股市逆勢小幅收高。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2022 AFP