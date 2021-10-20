戴夫夏普爾Netflix特輯節目涉冒犯跨性別者 員工將罷工抗議

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Netflix因為戴夫夏普爾的特輯「華麗最終回」（The Closer），捲入一場引發大眾高度關注的激烈爭議。戴夫夏普爾回應批評他拿LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）議題開玩笑的人士說，「性別是事實」，還反控LGBTQ人士「太過敏感」。

發起抗議的普萊斯頓（Ashlee Marie Preston）昨天表示，將在集會中把訴求清單交給Netflix內容長薩蘭多斯（Ted Sarandos）。

活動籌辦人在集會前沒有詳細列舉他們的訴求，不過普萊斯頓表示，將要求Netflix的內容以所有邊緣化族群的安全和尊嚴為優先考量。

Netflix跨性別員工費爾德（Terra Field）曾要求公司在「華麗最終回」加註警語，並為「同性戀和跨性別喜劇演員和人才」加強宣傳。

「華麗最終回」遭同性戀反詆毀聯盟（GLAAD）在內的LGBTQ團體所譴責，稱有多項研究指出，針對少數團體的刻板印象與現實世界的傷害是息息相關的。

但薩蘭多斯上周在內部備忘錄寫道：「螢幕上的內容不會直接轉化為現實世界的傷害」，並強調捍衛「藝術自由」的重要性。

據信包括費爾德在內共3名員工，因為擅自闖入討論特輯的線上高層會議遭停職，但後來已復職。另有一人因為泄露有關此特輯成本的內部數據被開除。

© 2021 AFP