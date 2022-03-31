戴琪：對中國加徵關稅未收效 應改刺激國內生產

（法新社華盛頓30日電） 美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）今天說，與其施壓中國改變「不公平」貿易行為，將政策轉為鼓勵國內生產更加有助經濟發展。

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法新社報導，戴琪在聯邦眾議院歲計委員會（House Ways and Means Committee）長達4小時的聽證會中坦承，前總統川普執政時期所展開對中國大舉加徵關稅的策略，對於中國政策幾無影響。

她說：「這並未刺激中國去改變。在我們看來相當清楚，我認為，整體上不能繼續這種做法。」

華府一直指控中國補貼出口、打擊歐美產業、強迫企業轉移技術才能在中國做生意，以及竊取智慧財產等。

美中兩國2020年簽署「第一階段」貿易協議，華府據此同意縮減川普政府2018年開始加徵的關稅，以交換中國在2021年底前購買價值2000億美元的美國貨品。

然而中國在爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊下未能達標。戴琪告訴國會議員：「我們持續敞開與中國對話的大門…但我們也必須承認這項協議的局限性，不再執着以往汲汲於改變中國行為的模式。」

美國總統拜登2021年1月就任以來，已解決與盟邦之間的一些貿易爭端，包括上周宣布取消川普過去對英國加徵的鋼鋁關稅。儘管戴琪恢復與中國官員協商，卻遲遲未出現類似的突破性進展。

正當美國苦於應付通膨高漲之際，企業抱怨加徵關稅推高成本，華府上周同意延長對352項中國輸美產品的關稅豁免。

戴琪在國會聽證中強調，美國現在的戰略必須擴大範圍，不能只施壓中國放棄被華府視為不公平的貿易行為。她說，新做法必須「包括強力捍衛我們的價值觀和經濟利益，免於受到中華人民共和國不公平經濟政策和行為的負面影響」。

她表示，「我們不能只是等待中國改變」，呼籲「讓我們的生產基地迴流和重建」。她說：「這就是我們必須着手推進的計畫。」

中國正在促進電動車和半導體等產業。戴琪表示，美國應從事「策略性投資」以與中國匹敵。

她說：「我們已經可以在鋼鐵和太陽能產業看到，當現行機制太慢或不適合，以致無法有效處理中國針對這些產業造成的扭曲行為時，會發生何事了。」

戴琪籲請國會議員通過「兩黨創新法」（Bipartisan Innovation Act），這項法案已獲參、眾議院批准，目前正在兩院協調委員會（Conference Committee）協商。

這項措施將支出520億美元用於美國境內半導體生產和研究，以及刺激製造和強化供應鏈等。

戴琪也讚揚拜登就任不久即通過的「美國救援計畫」（American Rescue Plan），她說，這項振興措施在協助企業因應疫情方面正帶來「重大進展」。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2022 AFP