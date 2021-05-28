戴維斯繳雙十 湖人射太陽翻轉戰局

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（法新社洛杉磯27日電） 戴維斯今天交出34分、11籃板的雙十成績單，讓湖人109比95擊敗太陽，翻轉系列賽戰局，目前以2比1領先。

美國職籃NBA西區第7種子洛杉磯湖人在7戰4勝制季後賽首輪打完前兩戰後，與第2種子鳳凰城太陽戰成1比1平手。

兩隊系列賽第3戰，雙方首節表現不相上下，湖人戴維斯（Anthony Davis）單節攻下10分，太陽則在布克（Devin Booker）拿下9分帶領下，以28比27取得1分領先。

次節兩隊命中率下滑，得分都偏低，湖人靠單節16比12的攻勢逆轉戰局，在半場打完時，以43比40超前。

下半場開賽，湖人打出10比2開局，以53比42領先達兩位數。在戴維斯單節轟下18分，詹姆斯也攻下10分的聯手帶領下，湖人打完3節以76比63領先太陽13分。

末節，太陽一陣反撲，一度將落後縮小到個位數差距，但湖人及時穩住陣腳，最終以14之多獲勝，並在系列賽反以2比1領先太陽。

戴維斯此役除攻下全場最高34分，還搶下11個籃板，有雙十的表現，詹姆斯（LeBron James）也為湖人貢獻21分，並有9助攻、6籃板進帳，施洛德（Dennis Schroder）攻下20分，德拉蒙（Andre Drummond）只獲6分，但抓下11個籃板。

艾頓（DeAndre Ayton）攻下太陽全隊最高的22分，並抓下11個籃板，繳出雙十成績，布克（Devin Booker）則是攻下19分，替補的潘恩（Cameron Payne）、克萊格（Torrey Craig）也分別有15分、11分進帳。

© 2021 AFP