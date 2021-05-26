戴維斯34分10籃板 湖人季後賽與太陽戰平

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（法新社鳳凰城25日電） 戴維斯今天有34分、10籃板的雙十成績，加上詹姆斯也攻下23分，湖人成功檔下太陽在第4節的反撲，終場109比102獲勝，在系列賽扳成1比1平手。

美國職籃NBA西區季後賽，第2種子鳳凰城太陽前役在資深後衛保羅（Chris Paul）帶領下，助生涯首次打季後賽的布克（Devin Booker）、艾頓（DeAndre Ayton）繳出亮眼成績單，在布克轟下全場最高34分，艾頓有21分、16籃板聯手帶領下，太陽擊敗有聯盟超級球星詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）在陣的第7種子洛杉磯湖人，在7戰4勝制的系列賽以1比0領先。

今天系列賽第2戰，首節兩隊在三分線外的手感都十分低迷，湖人11投2中、太陽5投1中，命中率都低到只有2成，詹姆斯單節獨得10分，湖人暫以30比24領先。

次節湖人的施洛德（Dennis Schroder）攻下14分，半場打完全隊共4人得分達兩位數，上半場53比47領先太陽。

下半場開打後，戰況依舊膠着，施洛德在第3節剩下9分35秒時砍進兩分，湖人63比48取得15分領先，但太陽一路苦追，靠強森（Cameron Johnson）飆進一記壓哨的三分彈，將落後縮小到剩下個位數，湖人3節打完，仍以79比72領先。

第4節剩下6分14秒時，艾頓跟進灌籃得手，讓太陽88比86逆轉戰情，之後雙方拉鋸，多次互換領先，在詹姆斯一記精彩的翻身跳投和戴維斯連拿5分後，湖人握有8分領先，最終以7分之差收下勝利，在季後賽首輪與太陽戰成1比1平手。

戴維斯今天轟下全場最高34分外，還有10籃板、7助攻、1抄截、3阻攻，展現全能身手；詹姆斯則是為湖人貢獻23分、9助攻；施洛德也攻下24分，德拉蒙（Andre Drummond）則有15分、12籃板的雙十成績。

布克此役攻下太陽最高的31分；艾頓有22分、10籃板雙十表現；替補的潘恩（Cameron Payne）則是斬獲19分。

© 2021 AFP