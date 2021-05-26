房價高漲及供應吃緊 正在傷害美國房市

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（法新社華盛頓25日電） 美國房地產市場前段時期榮景，是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情下較不尋常的效應之一。但近日政府與業界的數據顯示，美國房市銷售正在下滑，歸咎於經濟復蘇及供應吃緊。

根據資料，美國4月新屋和成屋（中古屋）銷售已開始下滑。儘管建商趕建以迎合需求，但房價仍持續攀升，影響銷售。

雖然美國房市未來幾個月可能穩定，但分析家認為，市場熱絡勢將告一段落。

美國房市降溫的最新證據出現在今天。美國商務部公布，4月新屋銷售較3月下滑5.9%，歸咎於房價高漲與供應吃緊。

規模更大的中古屋市場也已出現類似情況。全美房地產經紀人協會（National Association of Realtors，NAR）上周公布，美國4月中古屋銷售減少2.7%，同時這類房產售價中值來到歷史新高。

此外，美國經濟評議會（The Conference Board）今天公布的消費者信心數據顯示，本月接受調查的美國消費者當中，僅4.3%的人預期未來6個月會購屋，比例較4月調查時下降3個百分點。

針對美國中古屋市況，高頻經濟公司（HighFrequency Economics）的法魯奇（Rubeela Farooqi）指出，房價走高加上疫情緩和，可能促使屋主到市場上賣屋。

「即便如此，在供應緊繃緩和之前，缺乏物件或購屋者擔心買不起等問題，很可能持續為房市帶來逆風。」（譯者：紀錦玲/核稿：張正芊）

© 2021 AFP