手無寸鐵非裔男遭警槍殺 美國俄州3周內第2人

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（法新社華盛頓24日電） 美國俄亥俄州哥倫布（Columbus）市本周又發生一名手無寸鐵非裔男子遭員警開好幾槍擊斃，引發新一波不滿種族不公與警方暴力執法的聲浪。這是俄州3周內發生的第2起類似事件。

47歲的希爾（Andre Maurice Hill）21日晚上在一間獨棟民宅車庫，遭警方開數槍身亡。警方當時據報到現場處理一起細微糾紛。

穿戴式攝像機拍得的一段畫面顯示，希爾當時走向警方，左手拿着手機，另只手則看不到，員警隨即在幾秒鐘後開槍，希爾旋即倒地。

由於影像沒有聲音，因此不清楚員警柯益（Adam Coy）開槍的原因。當時希爾並未持有武器。

柯益和其他員警過了幾分鐘才靠近希爾，當時他一息尚存，之後才不治。

根據當地媒體披露，柯益有被投訴過度使用武力的紀錄。

當地今天將舉辦守靈儀式悼念希爾，這是哥倫布市不到3周內發生的第2起手無寸鐵非裔民眾遭員警槍殺的事件。

23歲的古德森（Casey Goodson Jr）本月4日在回家路上遭員警槍殺。家屬表示，古德森當時手上只是拿着一個三明治，但員警卻誤以為他持槍。

今年5月在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis ）市，手無寸鐵的非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人員警以膝壓頸致死，路人拍攝下來的影像在網路瘋傳後，引發全美各地大規模抗議種族不平等與警方暴力的示威潮。

為包括佛洛伊德在內多名類似受害者辯護的律師克魯普（Bem Crump）說：「警方又一次光是看到非裔就妄下對方是罪犯、具有危險性的定論。」（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）

© 2020 AFP