打擊體育圈腐敗 全球體育誠信聯盟主席籲國際行動

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（法新社巴黎12日電） 全球體育誠信聯盟主席佛拉第尼表示，制訂國際化的全球性標準，是打擊體育界腐敗最有效方法。曾任歐洲聯盟（EU）主管司法事務執行委員的他也提到，體育圈越來越受到黑幫覬覦。 64歲的佛拉第尼（Franco Frattini）是義大利人。他表示，組織犯罪對體育界很感興趣，因為對他們來說，那是「很有賺頭的一塊」。 全球體育誠信聯盟（Sport Integrity Global Alliance，SIGA）9日在國際反貪日（International Anti-Corruption Day）當天舉辦一場特別會議，討論如何帶領全球打擊貪腐。