打破協商僵局 美韓敲定駐防軍費分攤協議

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（法新社華盛頓7日電） 美韓兩國官員今天表示，雙邊已針對最新防衛費分擔達成原則性協議，化解長久以來的爭議，減緩兩盟國雙邊關係的刺激，且首爾方面將依約增加分擔金額。

美國國務院發言人說，這項協議反映拜登政府「致力重振、更新美國在全球的民主聯盟關係，以促進共同的安全與繁榮」。

為期6年的「特別措施協定」（Special Measures Agreement）將取代2019年底到期的舊協議。

國務院發言人說，新協議包括「經談判、有意義增加地主國支援金額」，但未提供進一步細節；她還說，根據舊協議，首爾支應的費用有9成以上回到韓國的經濟活動。

目前有大約2萬8500名美軍駐紮在韓國。

美韓防衛費分擔談判在美國前川普政府陷入僵局。目前韓國每年撥款約9.2億美元，當時提議增加13%，來到每年10億美元，但遭到川普拒絕，要求必須增至50億美元。

新協議仍須獲得韓國立法機關批准。韓國外交部在聲明中證實雙方原則上達成協議，但未提供具體細節。

「在完成內部通報程序後，雙方將做出公開宣布並舉行暫時性的簽署儀式。政府決心要迅速簽署協議，化解超過1年的真空狀態，為強化同盟關係做出一己之力。」

韓方首席代表鄭恩甫（Jeong Eun-bo）4日告訴記者，韓國正設法消除剩餘的分歧，以期就防衛費分擔議題與華府達成協議。

舊協議到期後，約4000名為美軍工作的韓國人被迫休無薪假，促使兩國積極達成臨時協議，以讓他們重返工作崗位。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

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