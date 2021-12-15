打破長達176年的男性壟斷 紐約市迎接首位女性警察局長

（法新社紐約市15日電） 美媒昨天報導，在紐約市民對執法單位的信心蕩然無存之際，候任市長亞當斯任命了有史以來第一位女性警察局長修耶爾，負責領導全美最大警察單位。

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修耶爾（Keechant Sewell）也是至今第3位出任這項職務的非裔人士。由於紐約市警局成立176年以來，多次遭到員警暴力、種族歧視和貪污腐敗等指控，她必須恢復民眾對市警局的信任。

曾任警官的民主黨籍市長當選人亞當斯（Eric Adams）在明年1月1日正式上任兩周前宣布這項重大的人事案，而安全是他主要的競選訴求之一。

亞當斯告訴紐約郵報（The New York Post）：「修耶爾是位經過考驗的打擊犯罪鬥士，擁有足夠的經驗和情商，能實現紐約市民所需的安全與應得的正義。」

現年49歲的修耶爾目前擔任紐約市東側納索郡（Nassau County）總警探。在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情伴隨着犯罪激增的情況下，她將率領近3.6萬名員警，肩負起紐約市維安的艱鉅任務。

修耶爾表示，自己上任後，「絕對會專註應對暴力犯罪，這是我們的第一優先要務。」

© 2021 AFP