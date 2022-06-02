打輸誹謗案官司 安柏赫德失望：一大挫敗

（法新社費法克斯1日電） 美國影星強尼戴普（Johnny Depp）打贏與前妻安柏赫德的誹謗官司，安柏赫德（Amber Heard）今天失望表示，這樣的判決是一大挫敗。

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經過3天審議，由5男2女組成的陪審團一致認為安柏赫德應為針對強尼戴普的全部3件誹謗罪負責，須支付強尼戴普1000萬美元的補償性賠償及500萬美元的懲罰性賠償。

不過，維吉尼亞州法律設有懲罰性賠償上限35萬美元的限制，因此強尼戴普實際應獲賠償1035萬美元。

安柏赫德只贏得她對強尼戴普提出3項反訴中的一項，強尼戴普須支付她200萬美元的補償性賠償。

美國維吉尼亞州費法克斯郡巡迴法院（Fairfax County Circuit Court）宣讀判決時，36歲的安柏赫德臉色陰沉，目光朝下，冷漠地聆聽。

安柏赫德透過聲明表示：「我今天感到的失望無法言喻。我心碎了，堆積如山的證據仍然抵擋不了我前夫不對稱的權力、勢力及影響力。」

她說：「我更失望的是，這樣的判決對其他女性來說意味着什麼。這是一大挫敗。這讓時間倒退，回到女性勇於發聲可能公開遭到羞辱的時期，也重挫了應認真看待女性所受暴力的觀念。」

© 2022 AFP