打過疫苗仍染疫釀網路不實訊息 專家提建言

（法新社華盛頓7日電） 部分知名公眾人物明明打過疫苗卻仍染疫，網路上因此湧現疫苗無效說的不實訊息，專家憂心，紛紛為此提出建言。

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加拿大英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）公共衛生研究人員葛雷森（Devon Greyson）指出，解決由突破性病例而生的不實訊息問題日益重要，因為隨着接種疫苗的人愈多，已接種疫苗人口中的突破性病例自然隨之增加，包括重症在內。

葛雷森說：「接種疫苗是一項了不起的技術，但它並非魔法力場。」

美國衛生當局表示，所謂的「突破性病例」原本就在預期之中，且不代表疫苗就沒有用，但有人主張疫苗沒用，不但會破壞信任，還會延緩接種工作，而在美國年幼孩童開始符合接種資格後，推動疫苗接種的工作仍相當重要。

紐約州立大學水牛城分校（University at Buffalo, the State University of New York）研究衛生及科學不實資訊的教授奧非爾（Yotam Ophir）表示，負責溝通的衛生人員需要就疫苗好處和其極限，更妥善地設定公眾對疫苗實際面的期望。

他指出，另一個問題是，「人類傾向對生動的案例給予大量關注。我們其實不知道怎麼用數字和數據來思考，我們通常以故事和好的敘事來思考」。

奧非爾說，新聞沒報導出來的，是「所有已接種疫苗且仍維持健康的人」。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

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