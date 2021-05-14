托瑞斯打了疫苗仍二度染疫 洋基1比9敗給光芒

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（法新社佛州聖彼得堡13日電） MLB洋基的托瑞斯去年染疫，康復後也再打了疫苗，卻仍傳確診，這是他第2次染上2019冠狀病毒疾病。今天洋基1比9敗給光芒。

美國職棒大聯盟MLB紐約洋基此役1比9遭坦帕灣光芒擊敗，且賽前洋基還傳出球員染疫消息。

洋基的球員、教練4月7日起陸續開始接種嬌生（Johnson & Johnson）單劑型疫苗，4月底跨越85%的接種門檻。

但本月11日先傳出多名教練打了疫苗後，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢結果仍呈現陽性反應，今天更是傳出去年曾染疫、這次也打了疫苗的托瑞斯（Gleyber Torres）二度確診的消息。

此役，光芒在1局下半就靠迪亞茲（Yandy Diaz）帶有兩分打點的安打先馳得點；梅多斯3下的兩分炮，讓光芒4比0持續領先；6下阿羅薩雷納（Randy Arozarena）揮出3分炮，光芒將領先擴大成7比0；梅多斯8下再補上兩分打點安打，讓光芒9比0領先。

洋基只在9上臨去秋波拿下1分，最終讓光芒8分之差留下勝利。

希爾今天用他本季最多的104球投6.2局，送出9次三振、3個保送，只被擊出3支安打無失分，在球隊贏球的情況下，拿下個人本季第2勝。他連續無失分的局數，也累積到17.2局。

光芒指定打擊梅多斯（Austin Meadows）今天有5打數3安打的表現，其中還包括一發兩分炮，一共打進4 分打點。

© 2021 AFP