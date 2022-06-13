批評侵烏遭革職 俄大學講師為保教職奮戰

（法新社俄羅斯伏爾加格勒13日電） 俄羅斯南部伏爾加格勒��一間樸素公寓的卧房裡，前大學講師梅里尼欽科已經收拾好兩袋行囊，一個是為了一旦他得入獄、另一個是為了逃命而作準備。

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49歲的梅里尼欽科（Roman Melnichenko）說：「我必須隨時準備就緒。」

直到4月因為發聲反對俄羅斯在烏克蘭的軍事行動而遭到開除為止，他已經在蘇聯時期叫做史達林格勒（Stalingrad）的伏爾加格勒（Volgograd）教法律25年。

梅里尼欽科正在打官司，向法院爭取任教權。他遭控散播有關這場衝突的「不實訊息」後，還面臨其他法律問題。

當局打壓言論自由，俄羅斯的教師這幾年來壓力日增，其中許多人因為批評政府或是挑戰俄羅斯日益高漲的保守主義，遭控「不道德行為」而被解僱。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月下旬出兵烏克蘭後，上述情況進一步加劇。梅里尼欽科對此也提出看法。

原本是伏爾加格勒國立大學（Volgograd State University）高級講師的梅里尼欽科說：「學術精英有力量可以讓統治精英失去權力基礎，這就是為何大學遭到如此嚴厲打壓的原因。」

梅里尼欽科分享了譴責莫斯科侵略烏克蘭的社媒發文後，儘管在校方要求刪文後同意照辦，仍因「不道德行為」而遭到解職。

他還被警方拘禁在大學裡，遭控散播「不實訊息」，這是諸多新禁令其中之一，許多俄羅斯人都因為對烏克蘭出兵作出批評而觸法。

© 2022 AFP