找到川普犯罪證據？媒體：紐約州檢方召集陪審團

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（法新社紐約25日電） 美國媒體今天報導，紐約州檢方已召集陪審團，預料將決定是否對前總統川普提出起訴。召集陪審團這個動作，可能代表檢方已找到川普或他身邊人的犯罪證據。

這是檢方針對川普的最新舉措。現年74歲的川普一月卸任後，現在可能成為美國首位遭刑事控告的前總統。

「華盛頓郵報」引述兩名熟悉此案的不具名人士報導，最近組成的陪審團一周將開會3天，為期6個月，除了此案，也將討論多起與川普無關的案件。

華郵表示，召集陪審團的舉動，顯示曼哈頓地方檢察官範斯（Cyrus Vance）或已找到犯罪證據，若不是川普本人的犯罪證據，就是他身邊人的犯罪證據。

法新社記者連絡上範斯的發言人，但發言人不願發表看法。

在美國，檢方通常會將重要案件交由公民組成的陪審團，讓他們閉門審理。陪審團聽取證據後，可要求檢方提出更多文件，再決定是否提出刑事控告。

範斯與同為民主黨籍的紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）正在調查川普的商業交易，包括川普集團（Trump Organization）是否逃漏稅，或涉及保險詐欺、銀行詐欺情事。川普否認不法，並稱「這些調查是我國史上最大的政治獵巫的延續。」

© 2021 AFP