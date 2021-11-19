投打皆有史詩級表現 大谷翔平全票奪美聯MVP

（法新社洛杉磯18日電） 今年有9勝、46轟、26盜成績的大谷翔平，投、打、跑俱佳的他囊括全部30張第1名選票，毫無意外的奪得美聯年度MVP。

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美國職棒大聯盟MLB今天公布年度最有價值球員獎（MVP）得主，美聯由洛杉磯天使的大谷翔平獲獎，這讓他成為繼2001年的鈴木一朗後，史上第2位獲得這項大獎的日本球員；國家聯盟MVP得主，則是生涯第2次獲選，費城費城人的哈波（Bryce Harper）。

「二刀流」好手大谷翔平今年在投、打兩方面都有亮眼表現，是他能擊敗多倫多藍鳥的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）與希米恩（Marcus Semien），奪下美聯年度MVP的關鍵。

今年擔任打者時，大谷翔平出賽155場，537個打數敲出138支安打，其中有46支全壘打、8支三壘安打、26支二壘安打，為球隊奪得100分打點，有26次盜壘成功，打擊率2成57。球季中，大谷翔平曾盤據全壘打王寶座好一陣子，最後46轟讓他在全大聯盟排名第2。

爆發力、速度兼具的大谷翔平，是大聯盟史上第一位能在單一球季中，繳出「45支以上全壘打、25次以上盜壘成功、5支以上三壘安打」的球員。

大谷翔平本季23次站上投手丘都是先發，投130.1局送出156次三振、44個保送，被擊出98支安打中有15支全壘打，丟掉48分中有46分自責分，戰績9勝2敗，防禦率3.18，是美聯最好的先發投手之一。

即便天使本季勝率不到5成，但大谷翔平亮眼的表現，絲毫不影響他的競爭力。過去，他的隊友楚勞特（Mike Trout）也曾3度贏得美聯MVP。

© 2021 AFP