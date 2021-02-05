投票系統商告福斯新聞 控假消息嚇跑台灣客戶

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（法新社紐約4日綜合外電報導）選舉科技公司Smartmatic今天對福斯新聞3位主持人與川普2名前律師提出誹謗告訴，求償27億美元（約新台幣761.8億元），理由是他們誣指公司在去年11月總統大選涉及舞弊。

美聯社報導，Smartmatic執行長穆吉卡（Antonio Mugica）表示，這些不利公司的假訊息，早已導致一個國外銀行終止公司帳號，也讓潛在客戶台灣不敢採用公司電子投票系統。

Smartmatic表示，多項客戶合約岌岌可危，預計未來5年獲利將大幅損失6.9億美元，而且公司也預計必須增加470萬美元預算以抵擋所謂網攻「突增」情況。

Smartmatic今天在紐約州法院提起告訴，指名被告包括媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下福斯公司、福斯新聞頻道（Fox News）以及3位主持人巴帝羅默（Maria Bartiromo）、魯道柏（Lou Dobbs）和皮洛（Jeanine Pirro）。

此外，前總統川普律師、前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）和鮑爾（Sidney Powell）也列被告。曾任川普競選陣營律師的鮑爾先前聲稱投票機器有問題，將投給川普的票轉成拜登（Joe Biden）的票。

法新社報導，訴狀指出，民主黨的拜登與賀錦麗（Kamala Harris）贏得2020年美國總統與副總統選舉，「這場選舉不是偷來的、未受操縱或修改過。這些是事實，可以檢驗證明，無可辯駁」。

Smartmatic在長達285頁的訴狀中表示，被告方「一直都知道這些事實」，但他們仍「決定告訴大家這場選舉被偷走」，並「讓Smartmatic成為他們故事中的壞人」。

訴狀說，福斯新聞播放13則報導，陳述及暗示Smartmatic偷走選舉，且選舉結果有爭議的6個州都是採用Smartmatic技術。

訴狀指出，事實上，Smartmatic的投票技術與軟體僅提供給加州洛杉磯郡使用，而且郡府官員還稱讚這套系統的表現。

訴狀對被告列出16項誹謗與妨害名譽指控，求償27 億美元的經濟損失與懲罰性賠償。

福斯新聞媒體否認相關指控並聲明說：「福斯新聞媒體以深入報導和清晰意見，在每則報導中提供完整內容。我們以2020大選報導表現為榮，並將在法庭上力抗這起無法律依據的官司。」（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）

© 2021 AFP