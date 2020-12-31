投資人告別2020年 亞洲股市走勢分歧

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（法新社香港31日電） 投資人在這痛苦一年即將結束之際心情為之振奮，因為另一支疫苗獲得批准，加上英國國會最終通過脫歐後貿易協議，英鎊兌美元今天延續漲勢，亞股則漲跌互見。

全球經濟因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情及其引發的封鎖措施受到重創，但由於多國政府及央行為防止經濟蕭條而投入驚人的大量資金，股市今年仍普遍經歷強健成長。

各國股市在今年首季跌到谷底，但自3月低谷後出現驚人漲勢，部分股市創下新高，因為多國政府及央行承諾提供個人及企業超低利率、財務支持及現金挹注，消除了投資人的疑慮。

英國牛津大學（Oxford University）和藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）共同研發的疫苗昨天成為最新一支獲得當局批準的疫苗，為抗疫提供關鍵武器，因為這支疫苗可在正常冷藏條件下儲存、運輸和處理。

相較於競爭對手，牛津大學和阿斯特捷利康的疫苗較便宜且更易施打，因為美國輝瑞大藥廠（Pfizer）/德國BioNTech及美國莫德納生技公司（Moderna）研發的疫苗需要冷凍。

另一項振奮英國的消息是，在英國首相強生（Boris Johnson）與歐盟歷經多年曲折協商後，英國國會昨天通過雙方達成的脫歐後貿易協議。

香港恆生指數上漲0.3%，收27231.13點；上海證券交易所綜合指數上揚1.7%，收3473.07點；東京股市日經225指數今天因交易所假日休市。

台北股市收漲0.3%、但新加坡股市下滑0.9%、雪梨股市下挫1.4%、威靈頓股市挫跌1%，孟買股市幾乎平盤。

© 2020 AFP