投資人對經濟復蘇樂觀 亞洲股市普遍收紅

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社香港30日電） 美股道瓊工業指數昨天再創新高，對於全球經濟復蘇的樂觀情緒日益高漲，推動美元兌日圓突破110關卡，創1年以來新高，亞股今天普遍收紅。

法新社報導，分析師指出，本周將有許多重大數據公布，儘管股市最近出現停滯，投資人普遍認為持續一年的漲勢今年將持續下去，他們大都在等待下個激勵買氣的催化劑。

全球最大經濟體美國正逐漸擺脫疫情危機，美國政府將於4月2日公布就業報告，將會顯示國內經濟最新概況。

美元兌日圓今天突破110關卡，創去年3月以來新高，原因是對全球經濟前景趨樂觀，以及美國公債殖利率上升，致使投資人遠離避險貨幣日圓。

然而，投資人仍在多空間左右為難，利多是疫苗促進對經濟前景的樂觀情緒，利空則是預計經濟復蘇將伴隨大幅通膨。

東京股市日經225指數上漲0.2%，收29432.70點；香港恆生指數上揚0.8%，收28577.50點；上海證券交易所綜合指數揚升0.6%，收3456.68點。

首爾股市上揚1.1%，新加坡股市上漲0.5%，台北股市揚升0.5 %，孟買股市收漲2.3%，威靈頓股市上漲0.6%。

但雪梨股市下跌0.9%、馬尼拉股市下挫0.9%，雅加達股市挫跌1.6%。

© 2021 AFP