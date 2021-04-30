投資人憂復蘇不均 亞股普遍收低

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（法新社香港30日電） 儘管美國股市昨天再度上演創新高表現，但不足以激勵亞洲股市投資人接棒進場，加上中國今天公布的製造業數據不如預期，亞洲股市今天收盤普遍下挫。

美國昨天公布第一季經濟成長率加速至6.4%，且單周初次申請失業給付人數再創2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情時期新低紀錄，種種消息令人更加確認，全球最大經濟體復蘇步伐依舊相當穩健。

此外，美國聯邦準備理事會（Fed）主席先前已重申，央行承諾會持續實施超級寬鬆貨幣政策，直到對美國經濟成長強度感到滿意為止。

美股標準普爾（S&P）500指數昨天收盤應聲再刷新高。漲勢還受到蘋果（Apple Inc.）、臉書（Facebook ）和谷歌（Google）等連串重量級科技企業發布巨額獲利加持。

然而，亞股本周大多時間走揚後，多頭無力再接續美股樂觀行情。中國新公布製造業活動成長減緩，歸咎於全球航運貨櫃短缺、供應鏈問題和運費上漲，也增添股市賣壓。

外彙經紀商安達（OANDA）分析師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「亞洲經濟復蘇持續，如同美國；但復蘇不均。疫情在亞洲仍構成威脅。且物流瓶頸和半導體短缺如今已是全球性問題，世界各地都可感受到。」

香港股市今天收盤重挫2%，在亞股當中領跌。由於中國當局昨天約談騰訊、京東、字節跳動和美團等13家網路平台企業，要求他們的金融科技業務做出改變，反映北京加強對相關產業的管制，影響股市氣氛。上海股市也應聲收挫0.8%。

東京、雪梨和首爾股市今天同樣全數收低0.8%，馬尼拉股市下挫1.8%，孟買股市也重挫2%，新加坡、曼谷、吉隆坡和雅加達股市皆收黑。僅威靈頓股市收盤小漲。台北股市因假日休市。

© 2021 AFP