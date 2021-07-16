投資人憂心疫情影響經濟復蘇 亞洲股市跌多漲少

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社香港16日電） 亞洲各地疫情延燒，令人擔憂經濟成長速度，影響市場信心。而儘管美國聯邦準備理事會（Fed）主席發表鴿派言論，風險趨避氣氛依舊穩固，亞洲股市今天收盤跌多漲少。

法新社報導，聯準會主席鮑爾（Jay Powell）重申，美國央行計畫維持現有振興措施，直到經濟完全復蘇。但美國財政部長葉倫（Janet Yellen）昨天警告，未來幾個月美國通貨膨脹率會持續偏高。

葉倫在美國股市收盤後接受CNBC訪問時說：「我認為未來幾個月還會出現通貨膨脹率高漲，換句話說，我不認為這只是單單一個月的現象。」不過她預估，物價漲幅將在中期重返「正常水準」。

美股昨天收盤走勢分歧，道瓊指數小漲，標普500和那斯達克指數則下跌。

美國外彙經紀商安達（OANDA）分析師莫雅（Edward Moya）指出，鮑爾在美國國會連續2天作證發表鴿派言論，卻未提供任何新因素來激勵投資人購買風險較高資產，因此股市走弱。

他說：「風險趨避的氣氛穩固，可能因為投資人高估了銀行業獲利，以及經濟重啟題材無法回到先前熱門程度。加上前一天公布的中國經濟成長數據不如預期，對情勢無益。」

東京股市今天收盤下挫1.0%，因當地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，投資人抱持謹慎態度；以及日本銀行（Bank of Japan）下修現行財政年度經濟成長率預估。

香港股市則收在平盤，尾盤獲利了結賣壓使得早前漲幅吐回。這可能因為美國總統拜登預計今天稍晚將對企業發布警告，提醒在中國加緊控制下，在香港做生意麵臨的風險。

上海股市今天收跌0.7%，台北股市收低0.8%，首爾和馬尼拉股市也皆收黑。但雪梨、新加坡、曼谷、雅加達和吉隆坡股市收高。

© 2021 AFP