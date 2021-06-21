投資人憂心聯準會加息 亞洲股市普遍收跌

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（法新社香港21日電） 亞洲股市今天普遍收跌，因為愈來愈多投資人預期，美國聯邦準備理事會（Fed）為尋求防止國內經濟復蘇過熱，最快將於明年開始加息。

法新社報導，為安撫對通膨加劇感到憂心的投資人，美國聯準會官員多月來承諾，將維持超寬鬆貨幣政策，直到經濟復蘇步入正軌，但聯準會上周將預期收緊貨幣政策的時間提前。

投資人起初普遍對此消息處之泰然，因為聯準會以所謂的利率展望「點陣圖」，暗示2023年前不會加息，並且今年晚些時候才將討論縮減債券購買計畫。

但聖路易聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of St. Louis）總裁布勒德（James Bullard）後來的談話令投資人受到驚嚇，因為他提及聯準會可能最快於2022年底加息，並稱官員們在通膨飆升之際變得「略為鷹派」有其道理。

上述發言引發美股上周五收盤大跌，道瓊工業指數及標準普爾指數下跌逾1%，科技股那斯達克指數挫跌近1%。

這股賣壓今天也在亞股持續蔓延，其中以東京股市首當其衝重挫逾3%，香港、雪梨及台北股市下挫逾1%。新加坡股市下滑0.8%。

此外，首爾、威靈頓、馬尼拉、曼谷及雅加達股市也下跌，僅上海及孟買股市小漲。

© 2021 AFP