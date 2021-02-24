投資人憂心通膨及股市過熱 亞洲股市普遍收黑

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（法新社香港24日電） 美國聯準會主席鮑爾再次保證，只要有需要，官員就將維持基準利率在歷史低點，但投資人不為所動，對於通貨膨脹率上升及股價泡沫化的憂心繼續削弱市場信心，亞股今天普遍收黑。

全球股市指數近幾個月紛升至歷史或多年來新高，原因包括多國政府及央行支持、2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗推出、感染率下降、封鎖措施鬆綁及美國總統拜登即將推出振興方案。

但這股漲勢正出現疲軟跡象，因為投資人擔心股市估值可能過高，而美國10年期公債殖利率飆升，這項指標為通膨關鍵危險信號。

上述情況引發市場擔憂，認為美國聯邦準備理事會（Fed）將必須比預期更快提高借貸成本，移除支持股市的一項關鍵支柱。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）昨天試圖緩解這些擔憂。他表示，隨着美國人開始增加支出，預計今年通膨率將上升且「不穩定」，但他告訴國會議員，通膨率不太可能大幅度或持續增長。

鮑爾承諾，將維持聯準會龐大債券購買計畫和低利率，直到通膨達到2%及充分就業這兩個目標出現更多實質進展。

但亞洲股市今天普遍收黑，東京、上海、雪梨、首爾、威靈頓、台北、雅加達、曼谷及馬尼拉股市皆下跌，科技股首當其衝。

東京股市日經225指數下跌1.6%，收29671.70點；香港恆生指數重挫3.0%，收29718.24點；上海證券交易所綜合指數下挫2.0%，收3564.08點。

© 2021 AFP