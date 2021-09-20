投資人憂恆大衝擊擴散 港股領跌亞股全倒

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（法新社香港20日電） 中國地產業巨擘恆大陷破產危機，投資人擔憂衝擊擴散，加上信心受美國聯邦準備理事會（Fed）縮減貨幣政策計畫影響，亞洲股市今天在多個市場休市及港股挫逾3%領跌下收盤全倒。

恆大本周須支付部分貸款和債券的利息，而觀察家預期恆大將債務違約。恆大背負高達3000多億美元債務，前途茫茫，嚴重打擊市場信心，香港股市地產和銀行類股賣壓尤其沉重。

恆大在香港股價今天一度大跌近19%，收盤跌幅收斂至10%，仍拖累港股收挫3.3%。其中恆生地產股指數下滑超過6%，創去年5月以來單日最大跌幅。

交銀國際分析師謝騏聰預警，除非中國領導階層對於恆大問題釋出清楚訊號，或是減輕對房地產行業的打壓，否則市場還會繼續下跌。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師史垂克蘭（Tapas Strickland）則認為，北京優先考量是社會穩定，因此很可能讓債主接受債務打折，好讓恆大能夠債務重組。

不過，這會對其他上市的地產開發商產生波及效應，進而很可能對中國房地產業帶來實質經濟衝擊。因此「恆大會影響經濟成長動力到什麼程度，仍是未知數」。

雪梨股市今天收盤重挫2%多，其中礦業類股因鐵礦砂價格挫低而飽嘗賣壓。新加坡、威靈頓、孟買、馬尼拉、曼谷和雅加達股市也全數收黑。東京、上海、首爾和台北股市則全部因國定假日休市。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP