投資人憂貨幣政策提前緊縮 亞股多數收黑

（法新社香港18日電） 投資人對通貨膨脹的憂慮加深，討論各國中央銀行可能被迫比預期時間提前緊縮貨幣政策的聲量也越來越大，美國股市昨天應聲收黑，亞洲股市今天跟進，收盤大多下跌。

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從近期公布的經濟數據和強健的企業財報來看，民眾消費力並未縮減；但股市交易商日益擔憂，官方大規模金融支援已持續一年多，加上需求暢旺遭遇供應鏈緊繃，恐怕會導致物價上漲失控。

繼美國一周前公布通貨膨脹數據來到1990年以來新高，英國昨天也公布通膨率衝上10年高點，加拿大通膨率則達到18年來頂峰，反映與其他國家相同的物價大漲趨勢。

這些數據使得各國決策官員面臨更大壓力，有必要迅速採取行動。一些評論員並警告，若不如此可能釀成經濟衰退。

市場目光如今聚焦於美國聯邦準備理事會（Fed）。央行官員曾表示，將於本月開始逐漸減碼量化寬鬆措施規模，但不急於升息，還說通膨迅速升溫只是暫時性。

然而，物價數據飆漲的時間若拖長，恐怕會迫使官員重新評估貨幣政策計畫。

道富環球投資管理公司（State Street Global Advisors）分析師阿隆尼（Michael Arone）告訴彭博電視台（Bloomberg Television）：「最新幾份通膨數據公布後，部分投資人擔憂聯準會將減少收購資產規模、加快減碼速度。這會出乎市場意料，並掀起一些震蕩。」

香港股市昨天終結連續6個交易日收高，今天在科技股領跌下再度走軟，收盤挫跌1.3%。東京股市收低0.3%，上海股市收跌0.5%，首爾、威靈頓、馬尼拉和雅加達股市也全數收黑。

不過，雪梨、新加坡、台北和曼谷股市今天則收紅。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

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