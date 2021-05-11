投資人日益憂心通膨 亞洲股市普遍下跌

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（法新社香港11日電） 投資人日益憂心，通膨飆升可能迫使央行比預期更早撤回超寬鬆貨幣政策，繼華爾街股市昨天重跌後，亞洲股市今天追隨美股跌勢普遍收黑。

美國本周將公布重要零售銷售和消費者物價數據，備受投資人關注，隨着美國重新開放經濟，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗讓人們感覺恢復常態，各界預期上述數據將大幅攀升。

美國上周公布的就業數據遠不如預期，顯示經濟復蘇不會如預期般順利，為市場的通膨憂心帶來一些舒緩，但大宗商品價格上揚，尤其是廣泛使用的銅及鐵礦砂，導致市場擔憂成本將會劇增。

那些憂慮持續籠罩股市交易大廳，儘管美國聯邦準備理事會（Fed）一再保證，在聯準會減緩失業率及通膨持續高漲前，將儘可能維持大量購買債券及創紀錄低利率立場。

美國公布數據前引發的緊張，導致投資人急忙離場，美股道瓊工業指數昨天收低，結束一連3個交易日創新高紀錄，標準普爾指數則下跌逾1%，科技股為主的那斯達克則重挫2.6%。

亞股今天追隨美股跌勢普遍收黑，科技股首當其衝面臨沉重賣壓。東京及台北股市今天下跌逾3%，香港股市下滑2%。

雪梨及首爾股市下挫逾1%，新加坡、威靈頓、孟買、曼谷及雅加達股市皆收跌，但上海及馬尼拉股市小漲。

© 2021 AFP