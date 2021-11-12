投資人樂觀看待經濟復蘇 亞股普遍收紅

（法新社香港12日電） 投資人對全球經濟展望依舊抱持樂觀，加上中國地產業巨擘恆大的財務危機暫時緩和，北京也傳出正計畫放寬地產業金融規定，亞洲股市今天收盤普遍上漲。

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美國股市昨天逆轉前2日跌勢收紅，也促進今天亞股洋溢樂觀氣氛。

先前投資人擔憂，美國10月物價漲勢比預期強勁，恐迫使美國聯邦準備理事會（Fed）提前減碼大規模收購債券振興措施及升息，引發美股走跌。

但分析師指出，如今交易商仍看好通貨膨脹猛烈升溫情況不會持久，認為隨着供應鏈回復常態及就業人口增加，通膨漲勢將逐步減弱，聯準會也因此不太可能改變緩慢移除支援政策的計畫。

此外，儘管物價勁揚且供應取得有難度，企業財報季表現仍優於預期。這帶給交易商信心，相信經濟復蘇仍按部就班進行。

東京股市今天受到日圓貶值加持，收盤上揚1.1%。鑒於本周美國和中國公布的通貨膨脹數據皆達到數十年來高點，美元彙價今天繼續走揚。

香港股市受到科技類股漲勢拉擡，收盤升高0.3%。中國電商業巨擘阿里巴巴和京東雙雙發布雙11購物節銷售額創新高，看似未受北京對科技業監管整頓影響。但阿里巴巴在香港股價今天收低近0.5%，京東則揚升5%多。

港股今天另個支撐來自恆大昨天傳出在期限前履行一筆債券償付，躲過債務違約，並在債台高築情況下爭取到更多喘息空間。恆大在香港股價應聲大漲近10%。

上海、雪梨、首爾、台北、曼谷和馬尼拉股市今天也收高。但新加坡、威靈頓和雅加達股市則收黑。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

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