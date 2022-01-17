投資人樂觀 亞洲股市普遍收漲

（法新社香港17日電） 亞洲股市今天普遍收漲，投資人在一周伊始大多樂觀，但在美國聯邦準備理事會（Fed）料將接連升息之際，不確性依然瀰漫，同時數據顯示，中國去年底經濟成長走緩。

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快速蔓延的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情，雖持續對全球股市交易投下陰影，但市場焦點放在Fed打擊飆升通膨的貨幣緊縮政策計畫。

Fed官員上周接二連三發言，指出最快於3月升息的好處，但Fed主席鮑爾（Jerome Powell）也表示，他們將謹慎行事，確保不讓美國的復蘇脫軌。

儘管2022年初全球股市瀰漫不確性，但新加坡銀行（Bank of Singapore）分析師艾里李（Eli Lee，音譯）仍對前景感到樂觀。

他在評論中指出：「隨着我們進入2022年，我們相信後疫情時期的牛市態勢仍大致不變。縱觀歷史，牛市不會在升息周期開始時結束，全球經濟成長和獲利的正面趨勢仍是驅動市場的基本動力。」

亞股今天普遍收漲，東京股市日經225指數上漲0.7%，收28333.52點，香港恆生指數下挫0.7%，收24218.03點，上海證券交易所綜合指數揚升0.6%，收3541.67點。

此外，雪梨、新加坡、威靈頓、台北、孟買及曼谷股市都上揚，首爾、馬尼拉及雅加達股市則下挫。

© 2022 AFP