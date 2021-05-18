投資人無視疫情加劇 亞洲股市普遍收漲

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（法新社香港18日電） 亞洲股市今天普遍收漲，因為投資人不受亞洲地區確診病例攀升影響，繼續押寶全球經濟復蘇。日本第一季經濟萎縮幅度雖高於預期，東京股市仍然勁揚。

東京股市領漲亞股，日經225指數收盤上漲2.1%，報28406.84點，不受國內今年第一季經濟萎縮高於預期的數據影響。日本經濟受到新防疫限制措施衝擊，未能延續前兩季連續成長趨勢。

日本主要地區已處於「緊急事態宣言」，包括東京都在內，政府敦促民眾留在家中，並要求餐館提早關門。疫情也令外界憂心已延期的夏季東奧可能再次叫停。

此外，香港恆生指數上揚1.4%，收28593.81點；上海證券交易所綜合指數揚升0.3%，收3529.01點。首爾、新加坡、孟買及曼谷股市上漲逾1%，威靈頓及雪梨股市也上揚。

台北股市則大漲逾5%，原因是科技股獲逢低買進買盤力挺。科技股較易受到高利率影響，近幾周因為對於通膨攀升的憂心受到打擊。

台灣近來受到病例激增衝擊，台股先前持續挫跌。新加坡股市也因逢低買進買盤勁揚，當地投資人先前也因病例劇增感到恐慌。

摩根資產管理（JP Morgan Asset Management）全球首席策略師凱利（David Kelly）表示：「儘管通膨似乎略為攀升，而且就業成長可能略低於數月前預期，但經濟從疫情中復蘇很大程度上仍處正軌。」

凱利指出：「市場繼續看好此一進展，因長期利率依然相當穩定，迄今股市仍免於出現任何大幅修正。」（

© 2021 AFP