投資人獲利了結 亞股收黑

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社香港22日電） 美國新總統拜登20日宣誓就職、帶動全球股市經歷一周強勁漲勢後，投資人買氣稍歇、獲利了結；加上拜登提議的振興經濟新方案能否順利過關，仍令人擔憂，亞洲股市今天收盤下跌。

昨天是拜登（Joe Biden）上任後第一個整天，他簽署數道行政命令，包括擴大疫苗接種計畫，以加強美國政府對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的努力，好讓美國經濟發展再度站穩腳步。

然而拜登也警告，由於染疫人數激增，美國累計死亡病例很可能在2月達到50萬例。不過美國新增確診人數似乎正在築頂，帶來一些希望。

疫情仍是目前股市行情主要絆腳石。投資人期待，隨着更多人接種疫苗，長期而言全球活動最終將回復常態。

拜登提議的1兆9000億美元（約新台幣53兆元）紓困方案，是近幾周股市走揚最大動力來源。但有投資人擔憂，由於美國國會一個月前才通過一份規模9000億美元的振興方案，共和黨人和部分民主黨人對於是否再通過一份規模如此大的紓困案，反對聲量越來越大，使得拜登的新提案恐怕會遭到刪減。

萬達（OANDA）分析師莫雅（Edward Moya）指出：「拜登政府上台第2天沒出現意外，市場焦點轉向他的1兆9000億美元疫情紓困方案相關辯論。未來幾周將見到許多政治表態，但外界高度預期，至少會有值1兆美元的振興計畫過關。」

美國股市昨天普遍上揚，標準普爾500（S&P 500）和那斯達克（Nasdaq）指數收盤皆再創新高。道瓊指數則微幅收跌。

亞洲股市今天則絕大多數收低。香港股市終場下跌1.6%，因恆生指數昨天重返3萬點以上，為2019年4月以來首見，引發投資人獲利了結。

東京和上海股市今天皆收低0.4%，雪梨股市收跌0.3%，首爾股市收低0.6%，台北股市收跌0.8%，新加坡股市收低0.9%，曼谷、雅加達和馬尼拉股市收盤全都跌逾1%。但威靈頓股市收高1.7%，吉隆坡股市也收紅。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）

© 2021 AFP