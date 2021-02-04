投資人稍作喘息 亞股跌多漲少

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（法新社香港4日電） 在股市連3天普遍走高後，投資人稍作喘息，亞洲股市今天跌多漲少，不過經濟數據令人樂觀、對振興經濟措施的期望以及疫情和疫苗狀況有改善的跡象，都持續提供強力支撐。

全球經濟前景樂觀推高油價，隨着各國鬆綁封鎖措施，也慢慢恢復活動，主要產油國也對今年的石油需求表示樂觀。

散戶在網路上號召大量買進GameStop等經營不善的公司，這股交易狂潮退燒後全球股市崩跌，本周回漲，投資人也稍作喘息。

美國總統拜登昨天誓言，包括在1.9兆美元大規模財政刺激案中的對個人發放現金不會縮水，但為了獲得兩黨的支持，他說願意將領取的資格範圍縮小。

在此之前，共和黨人提出一項計畫，金額不到拜登方案的1/3，發放的現金也比較少。

拜登說他希望獲得「部分」共和黨議員的支持，也呼籲一些對此法案規模有異議的民主黨人保持團結。

東京股市下跌1.06%，香港股市下挫0.66%，上海股市挫跌0.44%，台北股市下跌0.41%，首爾股市下挫1.35%，雪梨股市挫跌0.87%，新加坡股市下跌0.75%，威靈頓股市下挫0.76%。

曼谷股市上漲0.29%，雅加達股市上揚0.48%，馬尼拉股市揚升0.65%。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）

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