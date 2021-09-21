投資人緊盯恆大事件走勢 亞股多數反攻收紅

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（法新社香港21日電） 投資人緊盯中國地產業巨擘恆大債務危機發展，儘管亞股昨天全數收黑，今天大多反攻收漲。美國聯準會本周決策會議目前也是市場關注焦點之一。

恆大危機加劇了交易所原已悲觀的情緒，自營商也在應付外界預期美國聯準會將收緊貨幣政策、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例數增加，和全球復蘇放緩等局面。

同時，華府各方爭議不斷的提高美國債務上限議題，也引起對於政府可能無法償還債務，從而引發災難性債務違約的擔憂。

香港上市房地產公司昨天首當其衝，股票遭到拋售，跌幅逾10%，隨着逢低承接的買家進場，早盤跌幅收斂，但仍然存在許多不確定性。

投資人關注恆大事件走向，這家中國民營房地產開發商負債超過3000億美元，須在23日支付債券利息，多數專家認為恆大無力償還，但將有30天還款寬限期。

分析師指出，市場緊張氣氛源於北京當局對於處理恆大危機態度不明；中國政府祭出新規控制國內開發商失控的債務，基本上切斷了恆大完成工程和賺取現金的能力，惡化公司困境。

渣打銀行（Standard Chartered）專家丁爽（Ding Shuang）預期，中國至少將表達一些口頭上的支持以穩定市場情緒。

除恆大風暴，美國聯準會最新決策會議也是市場緊張因素之一；觀察人士預計，這次會議將為規模龐大的寬鬆貨幣政策購債計畫訂定縮減時程。

上海股市因國定假日休市。昨天下挫超過3%的香港恆生指數今天上漲0.5%，但恆大依然陷入跌勢。

雪梨、新加坡、馬尼拉、孟買和曼谷股市收紅，東京、雅加達收跌。

© 2021 AFP