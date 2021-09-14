投資人觀望美通膨數據 亞股漲跌互見

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（法新社香港14日電） 亞股投資人今天盤初謹慎觀望，靜待美國公布最新通膨數據，聯邦準備理事會（Fed）有利市場的超寬鬆貨幣政策何時開始退場，通膨數據將扮演重要角色。

美股標準普爾500指數和道瓊工業指數連5黑後，首度止跌回漲，未能激勵亞股今天普遍上揚。然而，日股在政府可能推出新刺激措施帶動下，日經指數收盤衝上31年高點。

美國今天將公布消費者物價指數（CPI）。在需求攀升，供給和勞工都短缺的情況下，美國上月生產者物價指數（PPI）創下破紀錄增幅，對Fed帶來壓力，最早可能會提早到11月開始讓超寬鬆貨幣政策逐步退場。

萬達（OANDA）高級市場分析師莫雅（Edward Moya）表示，數據的不確定性將讓投資人暫時場邊觀望。

他說：「通膨數據公布前，投資人不想握有龐大的部位，在疫情導致通膨持續影響供應鏈下，數字可能攀升。」

「倘若通膨數據高於預估，市場預期聯準會逐步縮減超寬鬆貨幣政策的時間，將從12月提早到11月。」

中國地產巨擘恆大地產集團陷入財務危機瀕臨破產邊緣，拖累香港和上海股市雙雙下跌。

恆大地產今天在港掛牌股價重挫近12%，該股年初迄今市值已蒸發約80%。

香港恆生指數收跌1.2%，來到25502.23點。上海綜合股價指數收挫1.4%，來到3662.60點。

台北、曼谷、馬尼拉和威靈頓股市今天都收跌。

日股日經指數今天收漲0.73%，來到30670.10點，創1990年以來高點，市場期待新首相將推出更多刺激措施，提振日本經濟。

雪梨、新加坡、首爾、孟買和雅加達股市也收漲。

© 2021 AFP