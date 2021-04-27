投資人觀望Fed會議 亞洲股市走勢分歧

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（法新社香港27日電） 亞洲股市今天走勢分歧，除了投資人觀望美國聯邦準備理事會（Fed）本周召開的政策會議，市場也關注美國總統拜登即將發表的國會演說，以及科技巨擘將公布的財報結果。

法新社報導，隨着2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗施打及疫情封鎖措施鬆綁，股市交易大廳已做好準備，迎接將於下半年及明年快速激增的經濟活動，但投資人目前卻處於觀望模式。

聯準會將自27起召開為期兩天的政策會議，並於會後公布決議結果。外界普遍預期，聯準會將重申承諾，在達成充分就業和通膨目標前，維持超寬鬆貨幣政策不變。

聯準會開會是投資人關注焦點，因為他們憂心預期中的強勁經濟復蘇將推升物價，迫使決策者調高處於歷史低檔的利率。低利率是全球經濟復蘇的支柱之一。

市場策略師納維里爾（Louis Navellier）指出：「據我所知，聯準會非常接近達成其目標，但仍會承諾在2023年前將重要短期利維持在零或逼近於零。」

東京股市日經225指數下跌0.5%，收28991.89點；香港恆生指數近乎平盤作收，來到28941.54點；上海證券交易所綜合指數則收在3442.61點，近乎平盤。

至於其他亞洲股市，雪梨、首爾、雅加達、馬尼拉及曼谷股市收跌，新加坡、台北則收漲。

© 2021 AFP