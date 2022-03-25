投資人評估烏克蘭戰爭通膨展望 亞洲股市走勢分歧

（法新社香港25日電） 亞洲股市今天走勢分歧，交易商難以接續美國股市昨天收盤勁揚氣勢。投資人聚焦於評估烏克蘭戰爭、通貨膨脹飆升及美國聯邦準備理事會（Fed）平抑物價計畫可能帶來的影響。

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法新社報導，歐洲東部的衝突危機，已迫使投資人重新評估對全球經濟展望的看法。由於衝突造成原本已經大漲的物價預料再攀高，一些評論家如今警告，這恐怕會導致經濟衰退和停滯性通膨。

美國股市昨天在科技股再度走揚加持下，收盤出現強勁漲勢。利多來自數據顯示，美國上周初次申請失業給付人數創下1969年9月以來最低紀錄，3月企業活動指數也達到8個月來高點。

此外分析師指出，北大西洋公約組織（NATO）、七大工業國集團（G7）和歐洲聯盟（EU）昨天同日在比利時布魯塞爾召開高峰會，展現同一陣線對抗俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），且外界冀望俄烏可達成停火協議，有助美股收高。

不過，那些集團雖然也公布一系列新的制裁措施，以懲罰莫斯科侵略烏克蘭，但歐洲國家並未宣布禁止進口俄羅斯石油，促使原油價格昨天下跌，但依舊偏高。分析師也警告，油價隨時可能再度大漲。

投資人仍普遍揣測，聯準會為了抑制通貨膨脹，將轉為採取更鷹派貨幣政策立場。

白宮並警告，它擔憂蒲亭對於烏克蘭戰事陷入泥沼愈來愈不滿，可能猛然動用化學、生物甚至核子武器。

香港股市今天收盤重挫2.5%，因投資人持續擔心美國當局恐將中國企業自美股下市，科技股應聲走跌，拖累大盤。

上海股市也收挫1.2%，台北、曼谷和雅加達股市同樣收低。但東京股市收盤小漲0.1%，雪梨、新加坡、威靈頓和馬尼拉股市也都收紅。首爾股市則收在平盤。

© 2022 AFP