投資人關注疫苗消息 亞股收漲

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社香港1日電） 亞洲股市今天幾乎全面反彈收高，因為投資人又在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗消息帶動下買進，但疫情感染病例飆升之際，投資人也抱持謹慎態度。

分析師表示，數以百萬計的民眾可望在數周內開始接種疫苗，投資人看好押注全球經濟明年會強勁復蘇。

此外，最新出爐的數據顯示，中國製造業活動觸及10年高點，增添市場樂觀氣氛。

安盛投資公司（AXA Investment Managers）主管伊格（Chris Iggo）說：「隨着時序邁入2021年，我非常有信心，投資組合應以股市將持續有好表現來布局。」

上海股市今天收高1.77%；港股恆生指數收漲0.86% ；日經指數收漲1.34%；首爾股市收高1.66%；台北股市收漲1.19%；雅加達股市收高2%；曼谷股市收漲0.89%。

澳洲股市收漲1.09%；紐西蘭股市則小跌0.3%。

金融服務公司Axi的策略師殷尼斯（Stephen Innes ）說：「隧道的盡頭閃着綠光，意味着投資人不要把目光放在當前的2019冠狀病毒疾病疑慮，而是放眼未來，前景看來亮麗樂觀。」

不過，殷尼斯也提醒：「沒人能確定另一邊的景象又是如何。」

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）警告：「國內外的2019冠狀病毒疾病新增病例攀升令人憂心，恐在未來幾個月帶來挑戰。」

鮑爾向聯邦參議院銀行委員會指出：「唯有民眾確信重新從事各項活動是安全的，經濟才有可能全面復蘇。」

© 2020 AFP