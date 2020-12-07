投資人關注疫苗消息 亞股漲跌互見

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（法新社香港7日電） 亞洲股市繼上周漲勢後，今天表現不一，投資人關注本周幾項重大事件，其中包括2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗開始施打、美國會新振興方案進展，以及英歐貿易談判持續緊張。

市場雖普遍預期2021年經濟將強勁復蘇，但全球感染病例飆升，加上美中關係目前緊張，持續對投資人心理造成影響。

由於感染病例飆升，政府被迫實施防疫封鎖措施，造成美國4日公布的11月新增就業數據低於預期，升高美國國會議員通過振興經濟方案的樂觀心理。

安保資本投資公司（AMP Capital Investors）首席經濟師奧立佛（Shane Oliver）指出，疫苗預定開始施打「有助於股市把目光放在當前疫情以及疫情所造成經濟衝擊以外的地方。」

Axi Corp全球市場首席策略師殷尼斯（Stephen Innes）說，股價大多已經反映了疫苗的利多，未來股市漲勢可能要看「疫苗接種和病例飆升速度誰快」，走勢將有點像股市今年春天和夏天的變化。

香港股市收盤挫1.23%，上海股市收跌0.81%，儘管中國11月出口以近3年最快速度成長，投資人仍不為所動。

媒體披露美國總統川普卸任前，準備再對中國出手，華府考慮再制裁10多名參與取消香港民選反對派議員資格決策的香港和中國官員。這項報導也影響市場投資人心理。

日股日經指數收跌0.76%，新加坡股市收跌0.51%。首爾股市收漲0.51%，台北股市收高0.88%。澳洲股市收漲0.62%。

© 2020 AFP