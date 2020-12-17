投資人關注美刺激方案進展 亞股走勢分歧

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（法新社香港17日電） 亞洲股市今天走勢分歧，與此同時投資人關注美國刺激方案談判進展和疫苗施打計畫。

美國民主黨和共和黨國會議員就他們提出的紓困方案細節討價還價，似乎已打破長達數個月的僵局之際，兩黨國會議員表示，他們對能夠通過紓困方案，拯救陷入困境的美國經濟充滿希望。

規模約9000億美元的紓困方案中，兩項最具爭議性的條件被移除後，共和黨聯邦參議院領袖麥康奈（Mitch McConnell）表示，領導人「在敲定有針對性的疫情紓困方案，出現重大進展，將能在參眾兩院透過兩黨多數支持通過」。

他還說，他們已經「同意我們在制定法律前都不會離開」。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）說：「一切尚未成定局，但我們非常接近了。」

美國外彙經紀商安達（OANDA）分析師厄蘭（Craig Erlam）說，聽說這個周末可能會在國會山莊進行表決。

東京股市上漲0.18%，香港股市上揚0.82%，上海股市揚升1.13%，雪梨股市上揚1.16%，威靈頓股市揚升0.47%。

台北股市下跌0.32%，首爾股市小跌0.05%，新加坡股市下挫0.51%，雅加達股市小跌0.08%，馬尼拉股市微跌0.02%。

© 2020 AFP