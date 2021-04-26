投資人關注聯準會動向及企業財報 亞股有漲有跌

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（法新社香港26日電） 美股上周雖以強漲畫下句點，但在投資人關注美國聯邦準備理事會（Fed）本周決策會議及大型企業財報下，亞洲股市今天走勢不一。

全球最大經濟體美國持續強勁復蘇之際，本周市場關注聯準會（Fed）官員29日召開的貨幣政策會議及會後發表的聲明。美國首季經濟成長數據也將在29日發布。

今年稍早市場瀰漫著擔憂的氛圍，憂心全球強勁復蘇、疫苗施打與封城解除可能造成通貨膨脹，迫使聯準會比原定時間提前調高利率，不過被視為未來利率走向重要指標的公債殖利率，從近來的高點回穩，這些擔憂也隨之消退。

此外，投資人也密切關注大型企業如特斯拉（Tesla）、臉書（Facebook）與蘋果（Apple）等公司財報。

麥德里全球顧問公司（Medley Global Advisors）全球宏觀策略董事總經理艾門斯（Ben Emons）表示：「本周若能看到這些大公司的財報獲利大幅成長，我想這對市場而言是正面利多。」

日股日經指數收漲0.36%，來到29126.63點，港股恆生指數終場跌0.43%，收28952.83點，上海綜合股價指數挫0.95%，收3441.17點。

至於亞洲其他股市，威靈頓、首爾、台北、新加坡、馬尼拉、曼谷等股市收漲，雪梨、雅加達等股市收跌。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）

© 2021 AFP