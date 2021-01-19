投資人關注葉倫出任財長聽證會 亞股漲多跌少

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（法新社香港19日電） 投資人對全球經濟復蘇和施打疫苗抱持的樂觀態度，勝過感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）人數激增的憂慮，帶動亞洲股市今天漲多跌少。

投資人也靜待美國聯邦參議院舉行葉倫（JanetYellen）出任財政部長的確認聽證會，預期將讓國會議員有機會檢視總統當選人拜登（Joe Biden）的大規模經濟刺激方案。

拜登明天將宣誓就職是本周的重要大事，投資人也將密切關注葉倫的聽證會，這位前聯邦準備理事會（Fed）主席料將提醒議員們，若他們不讓紓困案過關，全球最大經濟體美國恐受到衝擊。

金融服務公司Axi的策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示，聯準會提供龐大的金援、政府支出和接種疫苗「仍指向未來一片光明」。

「聽到拜登政府的首要目標是公共衛生，以及應對2019冠狀病毒疾病疫情的經濟政策，很難不喜歡。在他任期第一年，分發疫苗給上億人將是關鍵的一環。」

美股昨天因逢國定假日休市一天，但亞洲區投資人大多情緒高漲，因為他們準備好新總統就職後，將承諾全力展開疫苗接種，並推出刺激經濟方案。

香港股市勁揚2.70%，東京股市上漲1.39%，台北股市上揚1.70%，首爾股市攀漲2.61%，雪梨股市揚升1.19%，新加坡股市小漲0.18%，曼谷股市上漲0.83%，威靈頓股市上揚0.33%。

上海股市下跌0.83%，雅加達股市下挫1.06%，馬尼拉股市小跌0.07%。

© 2021 AFP