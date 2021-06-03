投資人靜待美國就業數據 亞股多收漲

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（法新社香港3日電） 大部分亞洲股市今天收漲，市場焦點放在即將公布的美國關鍵就業數據，鑒於經濟強勁復蘇下，投資人也試圖推估美國聯邦準備理事會（Fed）何時將調整目前的超寬鬆貨幣政策。

另外，油價持續上漲，因為市場日益樂觀，認為隨着防疫封鎖措施逐漸解除，以及2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的施打注射，未來幾個月的經濟活動可望激增，對於石油的需求也會隨之增加。

隨着商業活動慢慢恢復，人們重返某種程度的正常生活，各界預期就業數據將大幅攀升，美國4日將公布的非農就業數據，將讓人一窺美國經濟的近況。

然而，觀察家指出，就業市場的復蘇並不如預期般順利，因為包括揮之不去的疫情疑慮、拜登總統年初推出的經濟刺激計畫等因素，造成一些人選擇暫不回職場。

觀察家還說，原本已因供應短缺和高能源成本等因素推升的通膨，如今在勞動力需求增加下，薪資上揚，以及部分公司祭出現金激勵方案，更擴大通膨攀升的壓力。

這點讓聯準會頭痛，因為聯準會誓言在可預見的未來維持超寬鬆貨幣政策一段時間，又要確保物價不會飆升失去控制。

東京、雪梨、首爾、新加坡、孟買、雅加達和台北股市上漲，但香港、上海、威靈頓和馬尼拉股市下滑。

東京股市日經225指數上漲0.4%，收29058.11點；香港恆生指數下滑1.1%，收28966.03點；上海證券交易所綜合指數走跌0.4%，收3584.21點。（譯者：林沂鋒/ 核稿：劉淑琴）

© 2021 AFP