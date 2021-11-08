投資踢鐵板 軟銀18個月來首見單季虧損

（法新社東京8日電） 日本軟體銀行集團（SoftBank Group）今天發布18個月來首見單季虧損，並歸咎於中國對科技業的打壓及其他投資虧損，影響到軟銀願景基金（Vision Fund）投資組合的表現。

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從電信公司轉型為投資巨擘的軟銀今天還宣布價值1兆日圓（約新台幣2451億元）的庫藏股計畫，據傳是受到不滿軟銀股價直落的股東壓力影響。

軟銀先前透過規模1000億美元（約新台幣2兆7800億元）的願景基金，投資了一些全球最知名科技企業和最熱門創投企業，例如中國電商巨擘阿里巴巴和中國叫車平台滴滴出行，但這2家企業如今都處境艱難。

軟銀執行長孫正義鎖定科技和新創企業來尋找獨角獸公司的策略不僅飽受爭議，也導致軟銀近幾年獲利如坐雲霄飛車。

軟銀公布，7至9月的一季凈損3979億日圓（約新台幣975億元），創去年1至3月季度以來首見的單季虧損。孫正義坦言，軟銀「處於一場暴風雪當中」。

軟銀財報受到阿里巴巴市值下滑的打擊格外明顯，衝擊還來自投資的其他中國科技企業及韓國電商公司Coupang表現大幅滑落。這使得軟銀上半年度凈利較去年同期銳減80.7%，降至3635億日圓。

軟銀表示，包含願景基金營運產生的虧損，集團上季投資虧損總計達1兆6600億日圓。

孫正義針對軟銀上半年度結果表示：「我們並不感到驕傲。我們最重要的指標，也就是我們的資產凈值，在短短3個月內遽減6兆日圓，這非同小可。」

孫正義還說，這份結果可歸結到單一因素：「一言蔽之，就是阿里巴巴。」阿里巴巴是軟銀單一最大投資部位。

中國當局為加強經濟控制而着手打壓科技企業，導致阿里巴巴股價依彭博（Bloomberg）數據在7至9月大跌超過30%。

此外，軟銀所持有Coupang和滴滴出行母公司滴滴全球（DiDi Global）的股份，也分別在上季帶來1兆2100億日圓和3210億日圓的虧損。其中滴滴同樣是北京整頓目標。

孫正義說，滴滴股價「正受到中國政府監管影響走跌。我們持有的其他中國股份大部分也持續重挫」。（譯者：張正芊/核稿：施施）

© 2021 AFP