抗俄威脅 德國朝野協議砸3兆更新軍備

（法新社柏林29日電） 德國政府與保守派反對黨之間達成一項協議，將提撥1000億歐元（約新台幣3.12兆）為軍隊現代化，以對抗俄羅斯的威脅。

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法新社報導，29日入夜後達成的這項協議增設特別預算供軍備籌獲，也讓德國得以達成國防支出在國內生產毛額（GDP）佔比2%的北約成員目標。

與會各方告訴法新社，德國聯合內閣3黨和前總理梅克爾所屬的保守派基民黨之間，經過數周的艱困談判後終於拍板定案；協議還涉及修改憲法的預算法規。

德國這筆國防特別支出的財源將另舉債籌款；1000億歐元特別預算的財源不在國家總預算之內。

提撥特別軍事預算對德國而言是一政策大轉變。德國近年來一直拖泥帶水、沒遵守自身對北約的支出承諾而引發批評，尤其來自華府的不滿。

冷戰結束後，德國大幅裁減軍隊規模，從1990年的50萬人削減到如今約20萬人。

根據去年12月發布的一份關於軍隊現況的報告顯示，德國海軍里能承擔全般任務的艦艇竟不到30%，德國也有許多戰機根本不太能飛。但俄國2月24日入侵烏克蘭，讓二戰結束後便沉浸和平主義的德國終於動起來願加大軍事投資。（譯者：紀錦玲）

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